Белгородца, застрелившего мужчину возле магазина, посадили на девять лет

фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

Преступление произошло 10 мая этого года в селе Покрово-Михайловка Новооскольского городского округа. По данным следствия, 44-летний злоумышленник в компании знакомых распивал алкоголь возле магазина. Между приятелями произошла ссора. Фигурант стал оскорблять присутствующих, один из которых вступился за товарищей. Посиделки в итоге переросли в конфликт. Злоумышленник ушел домой, взял охотничье ружье и на автомобиле вернулся назад. Не выходя из машины, он выстрелил в 28-летнего оппонента, с которым накануне поссорился. Раненый мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Стрелявший после произошедшего вернулся домой.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, суд признал 44-летнего жителя Новооскольского городского округа виновным в убийстве. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.