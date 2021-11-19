Графики обработки с указанием времени должны быть размещены на информационных досках возле каждого подъезда. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

- В Белгороде каждый день дезинфицируют подъезды многоквартирных домов, - информирует пресс-служба городской администрации.

В первую очередь проверяют те дома, жильцы которых пожаловались на плохую работу своих управляющих компаний.

- Каждый факт разбираем. Если УК действительно отнеслась халатно к исполнению своих обязанностей, сообщаем в областной жилнадзор, – отметил глава управы № 25 Роман Дубров.

Ежедневно в Белгороде 48 УК и 12 ТСЖ обрабатывают 1 593 многоквартирных дома, в которых проживает более 290 тысяч жителей. Протирают ручки, перила и почтовые ящики. Применяют безопасные средства на основе хлора.

Графики обработки с указанием времени должны быть размещены на информационных досках возле каждого подъезда.

Напоминаем, что сообщить о некачественной дезинфекции можно в свою управу, департамент городского хозяйства +7 (4722) 32–73–55 или в областное управление жилнадзора +7 (4722) 32–91–86.