Староосколец доверил банковскую карту другу и на утро обнаружил пропажу сбережений

С заявлением о пропаже сбережений со счета в полицию Старого Оскола обратился 41-летний местный житель. Оперативники установили, что к исчезновению денег приложил руку приятель мужчины.

По предварительным данным, накануне они вместе выпивали. Заявитель попросил 35-летнего друга сходить в магазин за добавкой и дал ему свою карту. Тот согласился, но назад вернулся ни с чем. Злоумышленник возвратил карточку хозяину, опустошив перед этим счет, и заявил, что алкоголь ему не продали. Обратившийся в полицию мужчина обнаружил пропажу сбережений на следующее утро.

В пресс-службе УМВД области рассказали, что возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Пока фигурант находится под подпиской о невыезде. Впоследствии ему грозит до шести лет лишения свободы.