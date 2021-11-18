В Белгородской области возбудили уголовное дело за задолженность зарплаты 52 работникам предприятия

Региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела о невыплате зарплаты. У одного из предприятий образовалась задолженность перед 52 работниками. По предварительным данным, организация с июня до конца сентября этого года начисляла и в полном объеме не выплачивала им заработную плату.

- За это время задолженность составила более 6 миллионов рублей, всего 52 сотрудникам должны выплатить более 9 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.

В ведомстве также отметили, что одной из главных задач следствие считает возмещение причиненного ущерба.

Законодательством предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае полного погашения задолженности в течение двух месяцев со дня возбуждения дела. В противном случае – санкции. Максимальное наказание за невыплату зарплат свыше двух месяцев – три года лишения свободы.