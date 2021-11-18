Белгородская область вновь получила «Золотой каток» от Минтранса за дорожное строительство

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Символическую награду от Минтранса - «Золотой каток» - Белгородская область получает в третий раз. Регион удостоен ее за высокие показатели в дорожном строительстве.

По данным властей, в этом году в Белгородской области привели в нормативное состояние 150 объектов, в том числе 117 муниципальных дорог и 33 региональные. Рекордсменом стал поселок Томаровка Яковлевского городского округа. Там обновили 26 участков дорог.

В Белгороде отремонтировали тринадцать участков общей протяженностью 12,5 километров. В частности – проспект Ватутина, соединяющий центр с Харьковской горой. Из-за напряженного трафика возле памятника князю Владимиру, который считается визитной карточной города, образовалась глубокая колея. Как сообщили в правительстве региона, теперь здесь безопасная и качественная дорога.

Обновили и улицы Буденного и Мичурина, где расположены образовательные учреждения. Всего в 2021 году на ремонт и строительство дорог в регионе выделили порядка 20 миллиардов рублей.