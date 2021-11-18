В Белгороде пройдет кинофорум с участием известных режиссеров и сценаристов

В молодежном культурном центре «Октябрь» 4 декабря пройдет кинофорум «БЕЛЫЙ». Как сообщается на сайте правительства региона, в нем примут участие ведущие эксперты кино-видеоиндустрии России. Гостей ждут мастер-классы по режиссуре, кинодраматургии, операторскому искусству и теории света.

Участие бесплатное. Для этого надо подать заявку на сайте кинофорума. Пятьдесят белгородцев, которые окажутся первыми, смогут поучаствовать в мастер-классах. Для остальных организуют прямую трансляцию. Спикерами выступят известный российский режиссер, сценарист, продюсер, обладатель Гран-при фестиваля «Кинотавр» Дмитрий Давыдов, видеооператор, сценарист, режиссер и автор телевизионных программ, обладатель трех статуэток «ТЭФИ» Алексей Зимин и преподаватель драматургии, автор собственной методики обучения сценаристов Александр Лахтадыр.

Гостям также напоминают о необходимости иметь при себе QR-код о вакцинации или ПЦР-тест.