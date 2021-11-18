В Белгороде трех патрульных подозревают в незаконном задержании мужчины в новогоднюю ночь

Региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий в отношении трех сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Инцидент, по информации СК, произошел в Белгороде еще 1 января 2020 года. По версии следствия, в полночь на остановке Родина наряд ППС задержал гостя из другого региона без законных оснований. В наручниках мужчина отправился «праздновать» Новый год в отдел полиции. По предварительным данным, один из сотрудников составил рапорт об обстоятельствах несуществующего административного правонарушения – мелкого хулиганства, другой - объяснения очевидцев, третий – протоколы доставления и личного досмотра.

- 2 января 2020 года на основании подложных документов мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, - говорится на сайте Следственного комитета Белгородской области.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что изобличили полицейских сотрудники подразделения собственной безопасности. В случае подтверждения вины, патрульных уволят, и они понесут ответственность в соответствии с законодательством. Кстати, наказание, предусмотренное за такое преступление, довольно серьезное – от трех до десяти лет лишения свободы. Руководству фигурантов уголовного дела грозит дисциплинарное взыскание.