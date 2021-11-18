Еще 349 человек заболели и семь умерли от коронавируса в Белгородской области

За сутки статистику заболевших коронавирусом в Белгородской области пополнили еще 349 человек. За это же время выздоровели 342. Умерли семеро. Это двое жителей Старооскольского городского округа – женщина 1944 года рождения и мужчина 1952 года рождения, житель Губкинского городского округа 1953 года рождения, житель Волоконовского района 1948 года рождения, житель Белгородского района 1976 года рождения, жительница Ивнянского района 1950 года рождения и жительница Корочанского района 1954 года рождения.

Количество заболевших с начала пандемии в регионе, по данным на 18 ноября 2021 года, составило 68717. Выздоровевших – 56671. Умерших 1417.

Госпитализированы в настоящее время 3442 пациента с COVID-19. При этом 120 находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.