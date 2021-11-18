Недоброе утро на белгородских дорогах – в Алексеевском округе произошло массовое ДТП

ДТП в Алексеевском городском округе. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 18 ноября, погода для автомобилистов выдалась не самая благоприятная. Утро морозное, к тому же местами туман. День началось с массового ДТП в Алексеевском городском округе. По предварительным данным, на 65-м километре дороги «Валуйки – Алексеевка – Красное» водитель 1962 года рождения, выезжая на «КамАЗе» с прилегающей территории, не пропустил «БМВ» под управлением мужчины 1977 года рождения. Водитель иномарки, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком, начал экстренно тормозить. В результате в него въехали двигавшиеся сзади «ВАЗ 2106» под управлением женщины 1978 года рождения и «ВАЗ 2115» под управлением парня 2001 года рождения. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в аварии пострадал один человек. Травмы получила водитель «шестерки».

Сообщается об одном пострадавшем. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть внимательнее. Учитывая погоду, пора переобуть железных коней. Водителей также просят выбирать безопасную скорость и держать дистанцию. Пешеходам тоже надо терять бдительности. Перед тем, как пересекать дорогу, следует убедиться в том, что водитель вас видит и пропускает, а в темное время суток обозначать себя световозвращателями.