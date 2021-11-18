Утро встретило жителей Белгорода инеем и легким туманом

Утро 18 ноября в Белгороде выдалось морозным. фото: Артем Гребеник.
Утро четверга, 18 ноября, в Белгороде выдалось морозным. Город встретил выбравшихся из своих квартир и спешащих на работу жителей почти зимним пейзажем.
Атмосфера приближающейся зимы на улицах Белгорода. фото: Артем Гребеник.
Улицы заволокло легкой дымкой тумана, а деревья покрылись инеем.
Утром улицы заволокло легким туманом. фото: Артем Гребеник.
Днем ожидается всего +1…+3 градуса. Судя по прогнозам синоптиков, в пятницу, 19 ноября, теплее не будет.
Покрытый инеем Белгород. фото: Артем Гребеник.
В Белгород постепенно приходит атмосфера зимних праздников. На главной городской площади уже монтируют тридцатиметровую елку и декорации к Новому году. В центре украсили путепровод.
Белгород готовится встречать Новый год.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
В этом году Белгород предстанет перед жителями и гостями города в новом праздничном облачении. В мэрии сообщили, что для украшения праздничных афиш и зданий даже разработали фирменные снежинки.
На Собороной площади монтируют праздничные декорации.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
А вот жители Волгоградской области уже успели полюбоваться первым снегом.
В Камышинском районе Волгоградской области на днях выпал первый снег.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фотоснимками покрытых белыми хлопьями дворов с нами поделились на днях жители Камышинского района.
Жители Волгоградской области тоже успели почувствовать приближение зимы.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА