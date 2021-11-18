Утро встретило жителей Белгорода инеем и легким туманом

Утро 18 ноября в Белгороде выдалось морозным. фото: Артем Гребеник.

Утро четверга, 18 ноября, в Белгороде выдалось морозным. Город встретил выбравшихся из своих квартир и спешащих на работу жителей почти зимним пейзажем.

Атмосфера приближающейся зимы на улицах Белгорода. фото: Артем Гребеник.

Улицы заволокло легкой дымкой тумана, а деревья покрылись инеем.

Утром улицы заволокло легким туманом. фото: Артем Гребеник.

Днем ожидается всего +1…+3 градуса. Судя по прогнозам синоптиков, в пятницу, 19 ноября, теплее не будет.

Покрытый инеем Белгород. фото: Артем Гребеник.

В Белгород постепенно приходит атмосфера зимних праздников. На главной городской площади уже монтируют тридцатиметровую елку и декорации к Новому году. В центре украсили путепровод.

Белгород готовится встречать Новый год. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году Белгород предстанет перед жителями и гостями города в новом праздничном облачении. В мэрии сообщили, что для украшения праздничных афиш и зданий даже разработали фирменные снежинки.

На Собороной площади монтируют праздничные декорации. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

А вот жители Волгоградской области уже успели полюбоваться первым снегом.

В Камышинском районе Волгоградской области на днях выпал первый снег. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Фотоснимками покрытых белыми хлопьями дворов с нами поделились на днях жители Камышинского района.