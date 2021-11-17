Команда белгородского госуниверситета вошла в ТОП-5 всероссийского хакатона «ЭкоДрон»

В общем зачете команда НИУ «БелГУ» заняла пятое место, использовав свою собственную платформу. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ».

В Санкт-Петербурге прошел хакатон «ЭкоДрон» по разработке нейросетевого решения для выявления несанкционированных свалок на основе анализа фото и видеоматериалов, снятых с квадрокоптера. Участвовали студенты из Санкт-Петербурга, Перми, Саратова, Краснодара и Белгорода.

В течение трех дней десять команд квалифицированных IT-специалистов трудились над созданием искусственного интеллекта для распознавания хаотичных свалок на природе с беспилотных летательных аппаратов.

В команду Белгородского госуниверситета вошли студенты института инженерных и цифровых технологий Дмитрий Якимайнен, Алексей Федоренко, Александр Тымкив, Валентин Богатырев и Сергей Телепнев.

- В общем зачете команда НИУ «БелГУ» заняла пятое место, использовав свою собственную платформу и пропустив вперед только представителей профильных вузов из Санкт-Петербурга и Москвы, - информирует пресс-служба вуза.