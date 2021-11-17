Белгородца подозревают в краже из супермаркета 750 шаровых кранов

С заявлением о пропаже товара в полицию Старого Оскола обратились представители одного из строительных супермаркетов. Оперативники выяснили, что недостаче предшествовала серия краж. В их совершении подозревается 36-летний житель Губкина.

По предварительным данным, с 14 по 26 октября мужчина успел совершить в общей сложности 15 походов в магазин. За это время он вынес около 750 латунных шаровых кранов общей стоимостью порядка 300 тысяч рублей. Губкинец сдавал их на металл. Часть похищенного правоохранителям удалось изъять.

По информации пресс-службы УМВД региона, сейчас в отношении него возбуждено пятнадцать уголовных дел. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.