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Спорт17 ноября 2021 12:22

Белгородский дзюдоист стал бронзовым призером всероссийских соревнований

Турнир с участием 225-ти спортсменов из 27-ми регионов страны прошел в Коврове
Алексей СЕРГУНИН
Александр Першин занял третье место в весовой категории свыше 100 кг. Фото ЦСП Белгородской области.

Александр Першин занял третье место в весовой категории свыше 100 кг. Фото ЦСП Белгородской области.

В Коврове состоялись всероссийские соревнования по дзюдо - «Мемориал маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова».

За награды и спортивные звания боролись 225 спортсменов из 27-ми регионов страны.

Выпускник ДЮСШ № 2 Белгорода, спортсмен-инструктор регионального ЦСП Александр Першин провел четыре схватки, в которых одержал три победы. Его результат – третье место в весовой категории свыше 100 кг.

Тренирует Александра Олег Немшилов.