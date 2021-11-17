Белгородский дзюдоист стал бронзовым призером всероссийских соревнований

Александр Першин занял третье место в весовой категории свыше 100 кг. Фото ЦСП Белгородской области.

В Коврове состоялись всероссийские соревнования по дзюдо - «Мемориал маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова».

За награды и спортивные звания боролись 225 спортсменов из 27-ми регионов страны.

Выпускник ДЮСШ № 2 Белгорода, спортсмен-инструктор регионального ЦСП Александр Першин провел четыре схватки, в которых одержал три победы. Его результат – третье место в весовой категории свыше 100 кг.

Тренирует Александра Олег Немшилов.