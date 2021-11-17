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Общество17 ноября 2021 10:02

Администрацию губернатора Белгородской области возглавил Иван Будлов

До этого назначения он занимал пост референта главы региона по правовым вопросам
Алексей СЕРГУНИН

Администрацию губернатора Белгородской области возглавил Иван Будлов. На этом посту он сменил Алексея Семенихина.

Уроженец Приморского края, выпускник Дальневосточного государственного университета по специальности «юриспруденция» долгое время работал в органах прокуратуры Приморского края, затем – в Генеральной прокуратуре РФ.

В Белгородской области при кураторстве Ивана Будлова запустили проект оказания бесплатной юридической помощи. Этой возможностью воспользовались уже свыше полутысячи жителей региона. Приемы идут через МФЦ. Кроме того, специалисты организуют и выездные консультации в малых населенных пунктах региона.

- Уверен, что человек, который работал в Генеральной прокуратуре РФ, достойно сможет проявить свой управленческий таланты на благо Белгородской области, – отметил сегодня глава региона Вячеслав Гладков.