Администрацию губернатора Белгородской области возглавил Иван Будлов. На этом посту он сменил Алексея Семенихина.

Уроженец Приморского края, выпускник Дальневосточного государственного университета по специальности «юриспруденция» долгое время работал в органах прокуратуры Приморского края, затем – в Генеральной прокуратуре РФ.

В Белгородской области при кураторстве Ивана Будлова запустили проект оказания бесплатной юридической помощи. Этой возможностью воспользовались уже свыше полутысячи жителей региона. Приемы идут через МФЦ. Кроме того, специалисты организуют и выездные консультации в малых населенных пунктах региона.

- Уверен, что человек, который работал в Генеральной прокуратуре РФ, достойно сможет проявить свой управленческий таланты на благо Белгородской области, – отметил сегодня глава региона Вячеслав Гладков.