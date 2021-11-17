Под Белгородом на ж/д переезде легковушка столкнулась с локомотивом

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В среду, 17 ноября, около девяти часов утра на автодороге «Северо-восточный обход города Белгорода – Беломестное – Петропавловка – Киселево» произошло ДТП на железнодорожном переезде. По предварительным данным, шестидесятилетний водитель автомобиля «ВАЗ 2104» выехал на ж/д полотно вопреки запрещающему сигналу светофора. В результате произошло столкновение с локомотивом.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области, в аварии никто не пострадал. Легковушка получила механические повреждения.