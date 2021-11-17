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Общество17 ноября 2021 7:10

Белгородская область стала второй в России по количеству производимых качественных товаров

Впереди лишь Московская область
Алексей СЕРГУНИН
Белгородская сметана - одна из лучших в стране.

Белгородская сметана - одна из лучших в стране.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты Роскачества выяснили, в каких регионы страны производят больше всего товаров со Знаком качества.

В Белгородской области производят 20 товаров со Знаком качества (это второй результат): сгущенное молоко, майонез, сметану, кефир и йогурт, яблочный и томатный соки и другие.

Лидирует Московская область – 24 изделия удостоены такой маркировки. В ТОП-5 также входят Москва (18), Санкт-Петербург (13) и Краснодарский край (13).

Напомним, российский Знак качества присваивается лучшим отечественным товарам, которые по результатам исследований соответствуют опережающим стандартам Роскачества (стандарты находятся на верхней границе или даже выше ГОСТов) и требованиям по уровню локализации. Сертификат выдается на три года, и в течение этого срока продукция регулярно проходит дополнительные испытания.