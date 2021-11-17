Белгородцы получают бесплатную юридическую помощь

Юрисконсульты центра также проводят выездные приемы в районах области. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

- Белгородский центр бесплатной юридической помощи проводит консультации для жителей региона, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уже поступило 535 обращений. В основном, по вопросам пенсионных начислений, регистрации недвижимости, трудовых и наследственных споров и сферы ЖКХ.

Проект по оказанию бесплатной юридической помощи стартовал в Белгородской области 1 июля. Ее решили создать на базе МФЦ, чтобы возможность бесплатной помощи имели все жители Белгородской области.

Обратиться в центр сегодня можно тремя способами: онлайн – через портал helponline.mfc31.ru (консультация по видеосвязи), очно, посетив любой офис МФЦ или же отправив письмо по почте на адрес: г. Белгород, пр-т Славы, 25. Специалисты не только проконсультируют жителей, но и помогут составить документы, а в отдельных случаях окажут полное юридическое сопровождение.

Юрисконсульты центра также проводят выездные приемы в районах области. Консультации оказывают с 10:00 до 16:00 на базе местных МФЦ. Ближайшие приемы состоятся 19 ноября в Грайвороне, 10 декабря – в Шебекине, 17 декабря – в Прохоровке. Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться на сайте mfc31.ru (предварительная запись – выберите отделение – выберите услугу – бесплатная юридическая помощь) или позвонить по номеру телефона (4722) 42-42-42.