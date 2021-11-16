В Белгородском районе полицейские задержали подозреваемых в кражах 250 кг металла

В Белгородском районе сотрудники полиции раскрыли серию краж металла. В совершении преступлений подозреваются 18-летний и 19-летний местные жители.

По предварительным данным, в течение месяца они орудовали в поселке Октябрьский, селах Петровка, Малиновка и Щетиновка. Опасаясь привлечь внимание, выезжали ночью на принадлежащей одному из них «Ладе Калине». Парни присматривали заброшенные хозпостройки, ангры и строительные вагончики на участках ИЖС. Оттуда они забирали в основном металлические изделия. Среди похищенного также автозапчасти и автомобильные колеса. Последний выезд для приятелей оказался неудачным. Их заметил местный житель и вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка задержали молодых людей.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что их подозревают как минимум в пяти кражах. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Часть похищенного изъяли. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.