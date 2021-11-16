В Белгородской области будут судить водителя, сбившего насмерть 14-летнего подростка

В Волоконовском районе 35-летнего водителя будут судить за смертельное ДТП. В результате аварии, которая произошла 30 августа этого года около 21 часа 55 минут, погиб 14-летний подросток. Автомобилист с места происшествия скрылся. Ребенок умер от полученных травм в больнице.

На период следствия фигуранта взяли под стражу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области, уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд. Водителя обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть и сопряженном с оставлением места происшествия. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают от пяти до двенадцати лет лишения свободы.