Посты в правительстве Белгородской области заняли еще два победителя кадрового проекта

Еще два победителя кадрового проекта «Новое время» заняли посты в правительстве региона. Это уроженец Губкина, инженер по профессии Константин Чуриков. Он стал заместителем начальника департамента строительства и транспорта области. Белгородца Олега Лебедева, который является по образованию юристом, назначили на пост заместителя начальника регионального департамента экономического развития – начальника управления промышленности и предпринимательства. Оба уже приступили к работе.

- Кадровый проект в Белгородской области проходил с 17 мая по 27 августа. Главная его цель – поиск и продвижение новых, перспективных управленцев, желающих работать над развитием региона. Участие в нем приняли более 3300 человек, почти 200 вышли в финал, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Напомним, ранее стало известно о том, что Управление по труду и занятости Белгородской области возглавила финалистка кадрового проекта Екатерина Квашенкова.