В Белгородской области проводят проверку по сообщению о массовом заражении детей норовирусом

Следственный комитет проводит проверку по появившемуся в сети Интернет сообщению о массовом заражении детей. В публикации говорится, что 27 учеников и воспитанников дошкольного отделения одной из школ Борисовского района подхватили норовирус – острую кишечную инфекцию. Сообщается, что им понадобилась медицинская помощь, после чего всех отпустили на амбулаторное лечение. Опасности для жизни и здоровья детей нет.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что будут проведены судебно-медицинские экспертизы для установления источника и способа распространения инфекции. Действиям должностных лиц и сотрудников учреждения дадут правовую оценку. По итогам следователи примут процессуальное решение.

Прокуратура области также сообщила, что сотрудники ведомства проводят проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства.