За десять месяцев в Белгородской области произошло больше 90 «пьяных» ДТП

По данным УМВД России по Белгородской области, за десять месяцев 2021 года автоинспекторы отстранили от управления 4013 нетрезвых и отказавшихся от медосвидетельствования водителей. При этом 460 повторно попались пьяными за рулем, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Зарегистрировано за это время 91 «пьяное» ДТП. В авариях с участием нетрезвых водителей 17 человек погибли и 122 пострадали.

Полиция напоминает, что за вождение в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. За повторное нарушение – до двух лет лишения свободы. При наличии судимости по такой же статье – до трех лет.

Правоохранители просят белгородцев не быть равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения и сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть УГИБДД УМВД по телефонам: 8(4722) 352-832, 26-42-30.