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Спорт15 ноября 2021 14:03

Белгородские гандболисты дважды победили в Ростове

«Технолог-Спартак» уверенно расправился над аутсайдером турнира
Алексей СЕРГУНИН
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После восьми матчей в активе белгородцев девять очков и промежуточное третье место в таблице. Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

После восьми матчей в активе белгородцев девять очков и промежуточное третье место в таблице. Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

Белгородский «Технолог-Спартак» одержал две победы в Ростове в рамках чемпионата России в высшей лиге по гандболу.

Первую встречу с «ДГТУ-Лидер» наши земляки выиграли с перевесом в пять мячей (30:25), вторую – в девять (36:27).

Самыми результативными у гостей в первом матче стали Дмитрий Симонов (семь очков) и Игорь Неклюдов (шесть), во втором – Евгений Макин и Никита Белозеров (по шесть)

Таким образом, после восьми матчей в активе белгородцев девять очков и промежуточное третье место в таблице. Отставание от лидирующего «ВГТУ-Воронеж» составляет десять баллов.

Теперь 27 и 28 ноября белгородцы сыграют в Чехове с местными «Чеховскими медведями-2».