Специальное средство безопасно для людей и животных, но губительно для вирусов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

- В Белгороде дезинфицируют остановки общественного транспорта, - сообщает пресс-служба администрации города. - Работы проводят в ночное время, с 22:00 до 6 утра.

Задействованы шесть человек и четыре единицы техники. Дезинфекторы работают в защитных масках. Обрабатывают не только остановки, но и скамейки, урны, перильные ограждения и посадочные площадки.

Используют специальное средство, которое безопасно для людей и животных, но губительно для вирусов. Поэтому даже сразу после обработки человек может безопасно ждать автобус под навесом.