Белгородские росгвардейцы задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Задержанный был передан сотрудникам полиции. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 37-летнего жителя Шебекинского района, который разыскивался за совершение кражи.

Злоумышленник попался в одном из торговых центров на улице Победы. Он начал распивать спиртные напитки, но платить за них отказался. Оперативно прибывшие на охраняемый объект по сигналу «тревога» росгвардейцы задержали злоумышленника. При проверке документов выяснилось, что 37-летний мужчина находится в федеральном розыске за совершение кражи.

- Задержанный был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело, - информирует пресс-служба регионального управления Росгвардии.