Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 ноября 2021 11:05

Белгородские росгвардейцы задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Он распивал спиртные напитки в одном из торговых центров столицы региона
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 37-летнего жителя Шебекинского района, который разыскивался за совершение кражи.

Злоумышленник попался в одном из торговых центров на улице Победы. Он начал распивать спиртные напитки, но платить за них отказался. Оперативно прибывшие на охраняемый объект по сигналу «тревога» росгвардейцы задержали злоумышленника. При проверке документов выяснилось, что 37-летний мужчина находится в федеральном розыске за совершение кражи.

- Задержанный был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело, - информирует пресс-служба регионального управления Росгвардии.