Мельница дворянина Е.П. Ковалевского была построена в 1914 году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- В Белгородской области привели в порядок территорию возле Ютановской водяной мельницы, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, уложили тротуарную плитку, оборудовали площадку с действующей русской печью, плиточный спуск к реке, а также установили две беседки.

Саму водяную мельницу в Ютановке Волоконовского района отреставрировали в прошлом году. Отметим, мельница дворянина Е.П. Ковалевского была построена в 1914 году. Ее использовали для помола муки как высшего сорта, так и фуражного. Проработал объект 93 года.

Теперь здесь планируют разместить Музей хлеба, а также с помощью современных технологий воссоздать атмосферу работающей мельницы прошлого столетия.