В Белгородской области за выходные пьяными за рулем попались 46 водителей

В Управлении ГИБДД подвели итоги проходивших в выходные рейдов. Всего автоинспекторы выявили 1776 нарушений ПДД. От управления отстранили 46 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также восемь ранее лишенных прав. Четверо рискуют стать фигурантами уголовных дел за повторное управление в пьяном виде.

За непредоставление водителями преимущества пешеходам составили 165 административных материалов. За переход дороги в неположенном месте выписали 254 протокола.

Еще 46 автомобилистов нарушили правила перевозки детей. Семнадцать правонарушений были связаны с выездом на встречную полосу. Еще 136 водителей привлечены к ответственности за тонировку.