МХК «Белгород» обменялся победами с лидером чемпионата

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает пятое место в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

В минувшие выходные в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» на «Оранжевом льду» встречался с ХК «Россошь».

В первом матче гости взяли верх – 7:6. Точными бросками в составе хозяев отметились – Илья Болдырев (4-я), Кирилл Тютченко (26-я), Арслан Ямалов (42-я), Евгений Иванов (47-я), Данила Сидоров (59-я, 60-я).

А накануне белгородцы взяли реванш. Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. На 37-й минуте гостей огорчил Данила Сидоров. А на 64-й минуте в овертайме победу хозяевам принес Денис Присталов – 2:1.

Таким образом, после трех кряду домашних поражений наши земляки наконец-то победили на «Оранжевом льду».

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает пятое место в западной конференции. В активе нашей команды 21 очко после 16-ти игр при разнице шайб 55:47. Выше нас располагаются «СКА-ГУОР Карелия», «Россошь» (по 24), «ЭкоНива-Бобров» (23) и «Динамо-Юниор» (22).

Теперь 25 - 26 ноября белгородцы дважды сыграют в Курске с местным «Соколом».