В 2021 году в Белгородской области заложили более 300 гектаров лесозащитных полос

- В нынешнем году в Белгородской области заложили более 300 гектаров лесозащитных полос, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. - Только осенью областные лесхозы высадили 157 гектаров полезащитных лесополос.

Всего с учетом весенней закладки лесных насаждений на сельскохозяйственных полях региона в 2021 году создали более 300 гектаров лесополос. Они позволяют защитить будущие урожаи от ветровой эрозии, а также улучшают водный режим почв.

Важно отметить, что государство компенсирует сельхозтоваропроизводителям половину понесенных расходов по названным противоэрозионным мероприятиям. В этом году общая сумма господдержки развития агролесомелиорации составит более девяти миллионов рублей.