В Белгородской области в ДТП погиб четырехлетний ребенок

Трагедия произошла в воскресенье, 14 ноября, около 16 часов 50 минут на федеральной автодороге М2 "Крым" в Ивнянском районе. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" ехал со стороны Курска в направлении Белгорода. На 628-м километре трассы он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении "Шкодой". После этого "Фольксваген" врезался в опору уличного освещения, а затем опрокинулся.

- В результате ДТП четырехлетний ребенок, пассажир автомобиля "Фольксваген", от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель этого же автомобиля с травмами доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.