Белгородский «Салют» завершил первый этап чемпионата России на третьем месте

Матчи второго этапа пройдут весной 2022 года. Фото со страницы «Салюта» в VK.

Сегодня в рамках 22-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» во Владивостоке разошелся миром с местным «Динамо» - 0:0.

«Салют»: Цыгулев, Викторов, Мастеров, Олишевский, Большунов, Малахов, Дудайти, Канищев (Ивантеев, 89), Корольков, Агеев, Дегтев.

Таким образом, по итогам первого этапа в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 39-ю очками занял третье место. Выше нас расположились «Саратов» (43 балла) и брянское «Динамо» (41).

Матчи второго этапа пройдут весной 2022 года.