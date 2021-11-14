Белгородские волейболисты в 650-й раз выиграли в суперлиге

После вчерашнего игрового дня белгородцы занимают четвертое место с 14-ю очками в активе. Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

Вчера в седьмом туре мужской суперлиги ВК «Белогорье» встречался на своей площадке с красноярский «Енисей».

Белгородцы не испытали проблем в противостоянии с сибиряками и уверенно победили в трех партиях – 25:17, 25:20, 25:17.

Самым результативным игроком «Белогорья» стал Павел Тетюхин – 15 очков, в том числе пять эйсов. 12 очков команде принес Мохамед Аль Хачдади, 11 - Неманья Петрич.

Это уже третья домашняя победа белгородского клуба в этом розыгрыше. Ранее подопечные Бориса Колчина выигрывали на своей площадке у новгородского АСК (3:0) и оренбургского «Нефтяника» (3:1). Отметим, что только три клуба из 14-ти участников суперлиги до сих пор не знают домашних поражений. Наряду с «Белогорье», это «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив».

Кроме того, вчерашний выигрыш – 650-й для белгородцев за всю историю выступления в суперлиге.

После вчерашнего игрового дня «Белогорье» занимает четвертое место с 14-ю очками в активе. В ТОП-3 входят «Зенит-Казань» (19), «Локомотив» (18) и московское «Динамо» (16).

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 20 ноября в Кемерово с местным «Кузбассом» (10-е место, 8 очков).