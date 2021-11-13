На федеральных трассах в Белгородской области бороться с наледью и снегом будут 107 дорожных машин

В Белгородской области этой зимой бороться с наледью и снежными заносами на федеральных трассах будут 107 дорожных машин. Все они оборудованы системой «ГЛОНАСС». Уже заготовлено больше 21 тысячи тонн пескосоляной смеси и 6 тысяч тонн технической соли для приготовления жидких противогололедных материалов. Отмечается, что жидкие реагенты используются на трассах с большой интенсивностью движения, поскольку равномерно распределяются по дорожному покрытию и полностью на нем остаются. Это минимизирует их расход.

К зиме также подготовили семь пескобаз и девять помещений для отдыха и обогрева рабочих. В стопроцентной готовности находятся водоотводные сооружения, такие как лотки, быстротоки и кюветы, а также водопропускные трубы.

- На федеральных трассах региона установлены метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия. Для оперативного реагирования и во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций данные о ситуации на дорогах в режиме реального времени поступают в центр управления производством ФКУ Упрдор Москва-Харьков, - сообщается на сайте правительства региона.

Сообщить о проблемах на федеральных автодорогах Белгородской области или узнать о состоянии проезда можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: (4862) 75-07-69, (4862) 47-01-05.

В ведомстве Упрдор Москва-Харьков находится 451 километр белгородских дорог: М-2 «Крым», «Белгород-М-4 «Дон» Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск», М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород – граница с Украиной – Прохоровка-Губкин- Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий».