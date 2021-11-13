В Белгородской области ревакцинировались больше 80 тысяч человек

После того, как попасть в общественные места стало возможным только при наличии QR-кода, количество желающих сделать прививки в Белгородской области заметно увеличилось. Появились и жалобы на очереди в пунктах вакцинации. Многие хотят сделать однокомпонентные прививки и, скорее получить, подтверждающие документы. В то же время в региональном депздраве уже не раз напоминали, что «Спутник Лайт» предназначена только для переболевших COVID-19 и ревакцинации. В ведомстве также обратили внимание на то, что в погоне за QR-кодом, многие приходят в поликлиники без записи и создают очереди.

- Сейчас мы не можем выделить для проведения вакцинации столько сотрудников, сколько выделяли летом. Тогда был чуть-чуть другой эпидпроцесс, а сейчас много других задач. Предпринимаем все, что можем, но в целом должна быть общая ответственность, - отменил начальник областного депздрава Андрей Иконников.

На 12 ноября в регионе ревакцинировались больше 80 тысяч человек. Первым компонентом привились больше 870 тысяч белгородцев. Полный курс вакцинации прошли свыше 777 тысяч.

Сообщается также, что в регион уже поступили 268 концентраторов для производства кислорода из атмосферного воздуха. Всего их должны поставить 628. В следующем месяце в Волоконовку поступит первый из трех больших стационарных генераторов. По данным депздрава, сейчас в регионе достаточно медицинского кислорода. Перебоев с поставками нет. Снизилась и загруженность коечного фонда. На данный момент из 606 коек занято 90%.