Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 ноября 2021 0:00

В Старом Осколе в реке обнаружили тело мужчины

Причины происшествия устанавливаются
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Происшествие случилось в пятницу, 12 ноября, в городе Старом Осколе. В реке Оскол обнаружили тело мужчины. По данным Главного управления МЧС России по Белгородской области, после поступления сообщения его извлекли водолазы.

Пока известно только, что трагедия случилась в месте, не оборудованном для купания. Причины и обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Спасатели призывают жителей региона в осенний период соблюдать правила безопасного поведения на водоемах. Если вы решили ловить рыбу с берега, следует сначала выбрать сухое и ровное место. Стоит остерегаться отвесных и крутых берегов, грунт которых может «поплыть», и рыбак окажется в холодной воде.

Тем, кто использует лодки, на борту следует находиться в спасательном жилете. В случае дождя, ветра или тумана лучше вообще не выходить на воду. Совсем скоро появится первый лед. Спешить его покорять не стоит. В любое время года опасно находиться у воды в нетрезвом виде.