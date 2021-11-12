Восемнадцатилетний белгородец подозревается в вымогательстве имущества у подростка

Преступление произошло в Алексеевском городском округе. В его совершении обвиняется 18-летний местный житель. По версии следствия, он вымогал имущество у подростка.

По предварительным данным, в августе этого года фигурант встретил своего 17-летнего знакомого, отвел его для разговора в сторону и, придумав денежную задолженность, потребовал полторы тысячи рублей. Для убедительности обвиняемый использовал свое физическое превосходство, грубость и угрозы. Однако денег у юноши не оказалось. Тогда злоумышленник вынудил его отдать телефон и серебряную цепочку, а затем еще и принести из дома акустическую колонку. Полученными вещами фигурант распорядился по своему усмотрению. О случившемся подросток сообщил родным.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, уголовное дело о вымогательстве уже направлено в суд. Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.