Пятнадцатилетняя белгородка забеременела от друга из Интернета

В Белгородской области забеременела 15-летняя девушка. По предварительным данным, в октябре 2021 года в соцсети с ней познакомился 18-летний юноша. Выяснилось, что они учатся в одном учебном учреждении. У молодых людей завязалась переписка, затем они несколько раз встретились. Зная о возрасте девушки, парень вступил с ней в интимную связь. Вскоре юная жительница региона узнала, что беременна, и рассказала обо всем родным, а те обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления. Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.