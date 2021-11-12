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Общество12 ноября 2021 16:01

В Белгороде после столкновении «Ауди» и «Мазды» за медпомощью обратилась женщина-пешеход

По предварительным данным, ее задело осколками автомобиля
Анастасия Лемешко
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ДТП произошло в пятницу, 12 ноября, около полудня в городе Белгороде. По предварительным данным, женщина 1992 года рождения за рулем автомобиля «Ауди», двигаясь по улице Студенческая в направлении проспекта Богдана Хмельницкого, при повороте налево совершила столкновение с «Маздой» под управлением своего ровесника.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что за медицинской помощью в медицинское учреждение обратилась находившаяся в момент аварии на тротуаре женщина. Ее задело осколками автомобиля.