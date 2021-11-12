Первые пациенты уже воспользовались автомобилями амбулаторного центра. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области центр диагностики и лечения коронавируса получил 30 автомобилей, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Автомобили будут использовать для транспортировки пациентов, инфицированных COVID-19, в амбулаторный центр для проведения назначенных лечащим врачом исследований, а также для поездок медработников к больным.

Порядок обращения за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией не изменится. При появлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом. Сотрудники амбулаторного центра осмотрят пациента, обязательно проведут ПЦР-тест и назначат лечение.

Но если в дальнейшем потребуется провести дополнительные обследования больного (СКТ, анализы крови и т.д.), у пациента будет выбор – добраться до центра на специально организованных автобусных маршрутах, на собственном транспорте или на автомобилях амбулаторного центра. Первые пациенты уже воспользовались предоставленной возможностью.

Все выделенные машины находились в подменном резерве станции «Скорой помощи» на случай проведения ремонта подвижного состава, поэтому их передача никак не отразится на работе сотрудников «Скорой помощи».