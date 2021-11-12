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Общество12 ноября 2021 11:34

В полиции рассказали, зачем сотрудники ДПС в районе Белгород-Арены проверяли автобус

По информации УМВД, причиной стало дорожное происшествие
Анастасия Лемешко
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В четверг, 11 ноября, внимание жителей областного центра привлекла проверка сотрудниками ДПС маршрутного автобуса. Салон осматривали около 16 часов 35 минут в районе Белгород-Арены. Выяснилось, что причина в дорожном происшествии.

По предварительным данным, 50-летний водитель «ПАЗика», в районе перекрестка улиц Щорса и Мокроусова прибегнул к экстренному торможению. В результате 78-летняя пассажирка упала. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что женщина получила травмы.