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Общество12 ноября 2021 11:26

В Белгородской области перевернулся большегруз с цистерной – водитель погиб

ДТП произошло в Губкинском городском округе
Анастасия Лемешко
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Водитель большегруза погиб в ДТП в районе города Губкина Белгородской области.

Водитель большегруза погиб в ДТП в районе города Губкина Белгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пятницу, 12 ноября, в четыре часа утра в Губкинском городском округе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 61-летний водитель большегруза «ДАФ» в составе с полуприцепом-цистерной, перевозивший цемент, двигаясь со стороны Старого Оскола в направлении поселка Тим Курской области, съехал с дороги. Автомобиль в итоге опрокинулся, превратившись в груду металлолома.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что от полученных травм находившийся за рулем мужчина скончался. Полицейские устанавливаю все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.