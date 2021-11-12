В Белгородской области перевернулся большегруз с цистерной – водитель погиб

Водитель большегруза погиб в ДТП в районе города Губкина Белгородской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пятницу, 12 ноября, в четыре часа утра в Губкинском городском округе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 61-летний водитель большегруза «ДАФ» в составе с полуприцепом-цистерной, перевозивший цемент, двигаясь со стороны Старого Оскола в направлении поселка Тим Курской области, съехал с дороги. Автомобиль в итоге опрокинулся, превратившись в груду металлолома.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что от полученных травм находившийся за рулем мужчина скончался. Полицейские устанавливаю все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.