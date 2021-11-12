Еще четыре жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Сейчас из 3533-ти госпитализированных 128 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1961 и 1969 годов рождения, жительница Губкинского городского округа 1940 года рождения, жительница Валуйского городского округа 1932 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 343 пациента заболели, а выздоровели – 277.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 66622 человека, выздоровели – 54985, умерли – 1367.

Сейчас из 3533-ти госпитализированных 128 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

27562 белгородца - на самоизоляции, 21616 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 194149 - сняты с самоизоляции.