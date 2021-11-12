В Белгородской области улучшается ситуация с коронавирусной инфекцией

Андрей Иконников и Вячеслав Гладков (справа). Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Долгое время основной проблемой являлась нехватка коечных мест в медучреждениях из-за большого потока пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Многие стационарные отделения были переведены в «ковидные» для оказания оперативной помощи заболевшим.

Напомним, что в связи с этим, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о строительстве двух инфекционных центров в районе Белгорода и Старого Оскола.

Начальник департамента здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что количество свободных коек удалось увеличить и благодаря ряду системных мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции: запуску системы электронных больничных и рецептов, досрочным школьным каникулам и нерабочей неделе в октябре, введением QR-кодов для посещения общественных мест.

Главной задачей остается разведение потоков больных и здоровых и оказание оперативной помощи пациентам. Новая единая служба «122», также упростила процедуру обращения в поликлиники – вызвать врача на дом по телефону стало проще. И если в сентябре около 400 звонков не принималось вообще, то сейчас фиксируются и отрабатываются все 100 процентов обращений.

Во время совещания главные врачи отметили, что особое внимание надо уделять и пациентам с болезнями системы кровообращения, дыхательных путей и онкологическим больным. Ведь самостоятельное лечение или игнорирование симптомов для них, так же, как и при коронавирусе, может привести к печальным последствиям.

Глава региона напомнил, что до 1 января нужно завершить кампанию по целевому набору для медицинских вузов и колледжей. Ведь их выпускники – это будущее здравоохранения Белгородской области.