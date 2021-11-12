- В Белгородской области снизилась зависимость медучреждений от привозного кислорода, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. - 200 стационарных кислородных концентраторов уже поставили в больницы региона. Дополнительные аппараты поступили в главный ковидный госпиталь региона на базе второй белгородской городской больницы, инфекционную клиническую больницу, Новооскольскую, Шебекинскую, Волоконовскую, Белгородскую, частично – Губкинскую ЦРБ.

Все поставки идут с опережением изначально запланированных сроков. В ближайшее время аппараты получат Прохоровская, Алексеевская, Борисовская, Чернянская, Красногвардейская, Валуйская центральные районные больницы, Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского, городская поликлиника г. Белгорода и детская областная клиническая больница. Также концентраты допоставят в Губкинкую ЦРБ.

Всего на средства областного бюджета для медучреждений Белгородской области закупят более 600 кислородных концентраторов, каждый из них производит в минуту до 10 литров. На приобретение аппаратов выделили порядка 53 миллионов рублей.

Еще в августе медучреждениям региона требовалось 23 - 24 тонны кислороды в сутки, в «пиковые периоды» этой осенью объем потребляемого кислорода доходил до 55 тонн. Сегодня ежесуточно, сообщили в департаменте здравоохранения, больницам региона необходимо 48 тонн жидкого медицинского кислорода. Для Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского производят его на Оскольском электрометаллургическом комбинате, у предприятия есть лицензия. Для остальных учреждений здравоохранения медицинский кислород закупают и завозят из других областей. Порядка 34 тонн в сутки. Поставки ведут даже через министерство обороны. Главная задача – обеспечить кислородом всех нуждающихся пациентов.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета для Белгородской области установят пять генераторов – концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый. На эти цели региону выделено свыше 161 миллиона рублей. Кроме того, на закупку дополнительных необходимых компрессорных станций и газификаторов направят средства из регионального бюджета. Вопрос с производителями и поставщиками предварительно решили. Площадки в муниципалитетах готовят, в ближайшее время на местах завершат внутреннюю разводку.