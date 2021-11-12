Белгородцев предупредили об уголовной ответственности за незаконные операции с сертификатами и QR-кодами

Сотрудники полиции предупредили жителей Белгородской области об уголовной ответственности за незаконные действия с сертификатом о вакцинации. В соответствии с вступившим 8 ноября в силу приказом Минздрава неотъемлемым реквизитом этой медицинской документации является и QR-код, который может предъявляться по месту требования автономно.

- Сертификат формируется в форме электронного документа. Граждане вправе получать его на бумажные носители. Указанный документ действует на территории всей Российской Федерации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщается на сайте УМВД региона.

За подделку сертификата и QR-кода предусмотрено до двух лет лишения свободы. За использование – до года колонии. Кроме того, оформление и выдача поддельного документа может быть квалифицированы как должностные преступления. Например, взятка, злоупотребление должностными полномочиями или служебный подлог.