Белгородский «Салют» победил на Дальнем Востоке

За тур до финиша первого этапа в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 38-ю очками занимает третье место. Фото со страницы «Салюта» в VK.

Вчера в рамках 21-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» одолел в Южно-Сахалинске местный «Сахалин» (1:0). Единственный гол на 19-й минуте провел Александр Агеев.

«Салют»: Цыгулев, Викторов, Мастеров, Крикуненко, Большунов (Контанистов, 90+), Малахов (Ивантеев, 83), Дудайти, Канищев (Корнеев, 80), Корольков (Матвевнин, 80), Агеев, Дегтев.

Таким образом, за тур до финиша первого этапа в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 38-ю очками занимает третье место. Выше нас располагаются «Саратов» (43 балла) и брянское «Динамо» (41). В ТОП-5 также входят «Динамо» из Владивостока (38) и «Рязань» (36).

Теперь 14 ноября «Салют» во Владивостоке с местным «Динамо».