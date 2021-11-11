В Белгородской области 98 женщин планируют наградить Почетным знаком «Материнская слава»

На состоявшемся 11 ноября заседании четырех думских комитетов депутаты одобрили список многодетных матерей Белгородской области, который будут награждены Почетным знаком «Материнская слава». Их кандидатуры теперь предстоит согласовать на заседании областной Думы.

На награду I степени в регионе претендуют одиннадцать женщин, воспитывающих пятерых и более детей. На Почетный знак II степени – двадцать матерей, у которых по четверо детей. Еще 67 жительниц региона, у которых по трое детей, планируется поощрить наградой III степени. Все они также получат выплаты от 86 до 172 тысяч рублей.

- Всего награду вручат 98 многодетным матерям. Среди них – домохозяйки, санитарки, медсестры, помощники воспитателя, продавцы, педагоги, предприниматели, инженеры и участковые, - сообщается на сайте Белгородской областной Думы.

Женщины, которых наградят, проживают в регионе больше двадцати лет. Они достойно воспитывают детей, ведут добропорядочный образ жизни и ответственно относятся к родительским обязанностям. Церемония награждения состоится накануне Дня матери. Он отмечается в последнее воскресенье ноября.

При утверждении кандидатур учитывалось не только количество детей, но и активная гражданская позиция семей, их участие в жизни муниципалитетов, а также достижения детей в учебе и спорте. Благодаря принятым летом 2021 года изменениям в закон «О наградах Белгородской области, двадцать женщин получат «Материнскую славу», несмотря на то, что старшему ребенку уже исполнилось 18 лет.