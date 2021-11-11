В Синичкин день белгородцы в очередной раз вспомнят о приближении зимы

12 ноября в Белгородской области будет прохладно. фото: Артем Гребеник.

12 ноября в России отмечается экологический праздник – Синичкин день. Принято готовиться к встрече пернатых гостей, которые будут зимовать рядом с людьми. Люди мастерят и развешивают кормушки, заготавливают подкормку для птиц.

Погода в свою очередь напомнит белгородцам о приближении зимы. По данным синоптиков, 12 ноября в Белгородской области ночью будет от нуля до пяти градусов мороза. Днем - от минус двух до плюс семи. В столице региона ночью будет от нуля до двух градусов мороза, днем – от пяти до семи градусов тепла.

Ожидается облачная погода, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду.