В квартиру жителя Старого Оскола с чердака свалился вор

В среду, 10 ноября, в полицию Старого Оскола обратился 23-летний местный житель. Вернувшись домой, он обнаружил, что в потолке одной из комнат образовалась дырка. Из квартиры пропали телевизор, ноутбук и сумка к нему. Ущерб оценили в сумму больше 46 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался сосед заявителя – 22-летний парень с криминальны прошлым, судимый, в том числе, за тяжкие преступления.

Молодые люди проживают в доме на двух хозяев. По предварительным данным, накануне злоумышленник поссорился с женой. Супруга выставила его за порог. Вернуться обратно он решил через чердак, но случайно провалился к соседу. Не растерявшись, подозреваемый забрал цифровую технику и скрылся.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.