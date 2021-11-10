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Спорт10 ноября 2021 22:41

МХК «Белгород» проиграл клубу из райцентра Воронежской области

На «Оранжевом льду» наши парни не смогли ни разу огорчить соперника
Алексей СЕРГУНИН
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После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает пятое место в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает пятое место в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» принимал «ЭкоНива-Бобров» из Боброва.

Итог встречи – 2:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Владислав Мягков (9-я, 40-я минуты).

Таким образом, белгородцы впервые в сезоне завершили игру без заброшенных шайб. Последний раз с ними подобное происходило 9 декабря прошлого года в Серове, когда местный «Металлург» выиграл 2:0. А уж дома без забитых голов МКХ «Белгород» в последний раз завершал игру 2 марта 2020 года, когда вчистую уступил питерскому «Динамо-Юниор» (0:6).

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает пятое место в западной конференции. В активе нашей команды 19 очков после 13-ти игр при разнице шайб 45:34. Выше нас располагаются «СКА-ГУОР Карелия», «Динамо-Юниор» (по 22), «Россошь» (21), «ЭкоНива-Бобров» (19, шайбы – 42:25).

Теперь завтра, 11 ноября, белгородцы проведут повторный матч с гостями из райцентра Воронежской области. Начало в 19:00.